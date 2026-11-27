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संतकबीरनगर। कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे टेमा चौराहे पर शुक्रवार सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। चौराहे पर पंचर की दुकान के बगल में शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी। युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जानकारी में उसके बस्ती के प्लास्टिक कांप्लेक्स, पुरानी बस्ती क्षेत्र का निवासी होने की बात सामने आई है।शुक्रवार सुबह करीब छह बजे पुलिस को सूचना मिली कि टेमा चौराहे पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पंचर की दुकान के बगल में शव पड़ा मिला।आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ के दौरान मृतक के बस्ती के प्लास्टिक कांप्लेक्स, पुरानी बस्ती क्षेत्र का निवासी होने की जानकारी मिली लेकिन उसका नाम और अन्य विवरण पता नहीं चल सका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे का कहना है कि मामले में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम व अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।ल