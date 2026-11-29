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महुली। थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को सुबह कक्षा-8 की छात्रा का शव आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। छात्रा शनिवार को घर से लापता हो गई थी। परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। सुबह गांव के पश्चिम की तरफ आम के पेड़ पर साड़ी के फंदे से उसका शव लटके देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।जानकारी के अनुसार गांव के एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति बाहर रहते हैं। यहां वह दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहती है। महिला के मुताबिक उसकी 13 वर्षीय बेटी शनिवार को में घर से लापता हो गई थी।देर रात तक उसके घर नहीं लौटने पर चिंता होने लगी। पूरी रात उसको ढूंढा गया लेकिन उसका पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह गांव के पश्चिम की तरफ आम के पेड़ से साड़ी के फंदे के सहारे उसका शव लटका देख ग्रामीणों ने शोर मचाया तो मौके पर पहुंचे। शव की पहचान बेटी के रूप में हुई।सूचना पर पहुंची महुली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर साक्ष्य संकलन में जुट गई। छात्रा की मां ने बताया कि बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया यह समझ से परे है। छात्रा की मौत से परिवार में चीख पुकार मची है।थानाध्यक्ष महुली दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत