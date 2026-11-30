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- सचिवों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को भेजी गई थी भ्रामक रिपोर्टकुशीनगर। वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद जिलाधिकारी संजय चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। ब्लॉक स्तर से भेजी गई रिपोर्ट में 1,678 बुजुर्गों को मृत दर्शाया गया था जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से दोबारा सत्यापन कराने पर इनमें से 1,388 जीवित मिले। डीएम ने गलत सत्यापन करने वाले सचिवों की ब्लॉकवार सूची तलब की है। संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।दरअसल, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का ब्लॉक स्तर पर सत्यापन कराया गया था। इस दौरान 1,678 बुजुर्गों को मृत दर्शाते हुए रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को भेजी गई थी। यह रिपोर्ट संबंधित ब्लॉकों के सचिवों के माध्यम से भेजी गई थी। इसके आधार पर समाज कल्याण विभाग ने दोबारा सत्यापन कराया तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। जांच में 1,388 बुजुर्ग जीवित मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि ब्लॉक स्तर पर किए गए सत्यापन में बड़ी संख्या में गलत जानकारी दर्ज की गई थी।मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम संजय चौहान ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से उन सचिवों और संबंधित कर्मचारियों की ब्लॉकवार सूची मांगी है, जिन्होंने सत्यापन में लापरवाही बरतते हुए बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया था। इसका उद्देश्य जिम्मेदारी तय कर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है।समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन हर साल कराया जाता है। इसके लिए विभाग ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को पत्र भेजता है। बीडीओ के निर्देश पर गांवों में तैनात सचिव पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं।समाजसेवी प्रियेश गौड़ के अनुसार, गांवों की राजनीति और आपसी रंजिश के चलते कुछ सचिव प्रधानों और अपने करीबियों से गलत जानकारी लेकर जीवित बुजुर्गों को मृत दर्शा देते हैं। इसके बाद गलत रिपोर्ट बीडीओ के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को भेज दी जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से संबंधित लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जाती है।पेंशन की धनराशि खाते में नहीं पहुंचने पर तीन महीने बाद जब बुजुर्ग समाज कल्याण कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें सत्यापन रिपोर्ट में मृत दर्ज होने की जानकारी दी जाती है। आरोप है कि इसके बाद भी सचिव दोबारा सत्यापन कर उन्हें जीवित दर्ज नहीं करते। इससे पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए परेशान होना पड़ता है। समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया कि ऐसे में सचिवों के साथ बीडीओ की जवाबदेही भी तय की जाएगी।वर्जनयह गंभीर मामला है। समाज कल्याण विभाग से सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की ब्लॉकवार सूची मांगी गई है। जीवित बुजुर्गों को मृत दर्शाने वाले सचिवों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोबारा सत्यापन में जीवित मिले बुजुर्गों को पात्रता के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाया जाएगा।- संजय चौहान, डीएम, कुशीनगर