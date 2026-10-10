Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में महिला और बेटी को पीटने का आरोप

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मीना देवी का राजमन पक्ष से करीब 30 वर्ष से जमीन को लेकर विवाद है। यह विवाद घर के पीछे लगे कटहल और आम के पेड़ों पर राजमन के अधिकार जताने से संबंधित है। चार अगस्त को दोपहर करीब एक बजे मीना देवी की बेटी प्रिया कटहल तोड़कर घर लौट रही थी। इसी बात पर राजमन, प्रमोद, प्रेमावती, संजना और कंचन लाठी-डंडे लेकर मीना देवी के घर पहुंचे। राजमन ने मीना देवी के सिर पर लाठी से हमला किया, जिससे उनकी बाईं कलाई में फ्रैक्चर हो गया। अन्य आरोपियों ने लात-घूंसे और डंडे से मारपीट की। इससे बेटी प्रिया के दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट आई।आरोपियों ने घर में घुसकर भी मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।