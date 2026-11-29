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महिला ने सामाजिक लोकलाज के कारण घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दी थी। परिजन ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस ने 27 नवंबर को मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है। विज्ञापन

पीड़ित मां ने बेटी के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। उसे डर है कि बेटी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। मां ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका भी व्यक्त की है। विज्ञापन विज्ञापन

एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने नामजद आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। किशोरी की तलाश की जा रही है। महिला ने सामाजिक लोकलाज के कारण घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दी थी। परिजन ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस ने 27 नवंबर को मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है।पीड़ित मां ने बेटी के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। उसे डर है कि बेटी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। मां ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका भी व्यक्त की है।एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने नामजद आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। किशोरी की तलाश की जा रही है।

संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। निपनिया गांव निवासी मोहम्मद शहजाद पर किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। घटना आठ सितंबर 2026 की सुबह छह बजे की है। करीब तीन महीने से बेटी का पता नहीं चलने से मां बेहद परेशान है।