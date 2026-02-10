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Sant Kabir Nagar News: यज्ञ देखने गए युवक के साथ मारपीट, पांच पर प्रथिमिकी दर्ज

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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A youth who went to see the yagna was beaten up, FIR registered against five people.
- नौलखा पचनेउरी गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र के नौलखा पचनेउरी गांव में यज्ञ देखने गए एक युवक के साथ मारपीट की गई है। पुलिस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।
एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता बबिता निवासी बरईपुर ने बताया कि आठ फरवरी को शाम छह बजे उनका लड़का विकास यज्ञ देखने गया था। लड़के को नरसिंह यादव निवासी पचनेउरी ने गालियां देते हुए मारापीटा। लड़के ने घर आकर इसकी जानकारी दी।
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महिला पति रामचयन के साथ उसके घर शिकायत करने गई। जहां नरसिंह यादव, धीरज यादव, सनी यादव, विकास यादव और अभय यादव निवासी पचनेऊरी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। पति को भी काफी मारापीटा, जिससे उनका सिर फट गया और जान से मारने की धमकी दी।
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किसी तरह भागकर उन लोगों से जान बचाई। एसओ ने बताया कि मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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