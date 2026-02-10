Sant Kabir Nagar News: यज्ञ देखने गए युवक के साथ मारपीट, पांच पर प्रथिमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र के नौलखा पचनेउरी गांव में यज्ञ देखने गए एक युवक के साथ मारपीट की गई है। पुलिस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता बबिता निवासी बरईपुर ने बताया कि आठ फरवरी को शाम छह बजे उनका लड़का विकास यज्ञ देखने गया था। लड़के को नरसिंह यादव निवासी पचनेउरी ने गालियां देते हुए मारापीटा। लड़के ने घर आकर इसकी जानकारी दी।महिला पति रामचयन के साथ उसके घर शिकायत करने गई। जहां नरसिंह यादव, धीरज यादव, सनी यादव, विकास यादव और अभय यादव निवासी पचनेऊरी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। पति को भी काफी मारापीटा, जिससे उनका सिर फट गया और जान से मारने की धमकी दी।किसी तरह भागकर उन लोगों से जान बचाई। एसओ ने बताया कि मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।