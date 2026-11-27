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संतकबीरनगर। मेंहदावल क्षेत्र के सिक्टौर बाबू में शुरू हो रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ से पूर्व बृहस्पतिवार को कलशयात्रा निकाली गई। इसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पारंपरिक वाद्ययंत्रों, भक्ति संगीत और आकर्षक झांकियों के बीच निकली शोभायात्रा से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। इस दौरान जय श्रीराम और हरि नाम के जयकारों से क्षेत्र गूंजता रहा। महायज्ञ में कथा वाचक डाॅ.धरणीधर महाराज प्रवचन करेंगे। कथा वाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक प्रसंगों को सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को भक्ति, सदाचार, प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। सात दिनों तक श्रद्धालु भगवान की लीलाओं और विभिन्न आध्यात्मिक प्रसंगों का श्रवण करेंगे। इस अवसर पर श्याम लाल यादव, शैलेंद्र यादव, राजदेव पांडेय, पिंटू पांडेय, गोविंद पांडेय, ओमकार यादव, कन्हैयालाल यादव, परशुराम यादव, श्याम नारायण यादव, भोला यादव समेत अन्य मौजूद रहे। संवाद