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जवाहर नवोदय विद्यालय जगदीशपुर गौरा के प्राचार्य श्रीकांत तिवारी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहा बेग सेमरियावां, डीएवी इंटर कॉलेज मेंहदावल, बेनी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखिरा, हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद, कृषक औद्योगिक पाल इंटर कॉलेज हरिहरपुर, बाबा बासुदेव दास इंटर कॉलेज नाथनगर, द्वाबा विकास इंटर कॉलेज धनघटा,हैंसर, श्री सीताराम इंटर कॉलेज सिरसी,हैंसर, यूबीए इंटर कॉलेज उमरिया बाजार हैंसर, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बेलहर कला, किसान इंटर कॉलेज सिकटहॉ पौली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज सांथा को केंद्र बनाया गया था।प्रवेश परीक्षा में 2456 छात्र शामिल हुए जबकि 3612 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रही। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है।