विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के भरपही गांव निवासी अनिल कुमार के अनुसार, जनवरी 2025 में मगहर के मोहल्ला अंजान शहीद निवासी रामनयन प्रजापति से जमीन खरीदने की बातचीत हुई थी। मौके पर जमीन देखने के बाद सौदा तय हुआ। दस लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से छह बिस्वा से कुछ अधिक जमीन खरीदने पर सहमति बनी थी।पीड़ित का आरोप है कि 27 मई 2025 को उसने अपने सहयोगी महताब आलम के मोबाइल से 50 हजार रुपये और स्वयं 50 हजार रुपये गूगल-पे से दिए। सात अगस्त को फिर 50 हजार रुपये गूगल-पे किए। छह नवंबर को मित्र साजिद के मोबाइल से एक लाख रुपये और 90 हजार रुपये पेटीएम के जरिये दिए गए।नौ दिसंबर को अपने खाते से रामनयन के एसबीआई मगहर शाखा स्थित खाते में तीन लाख रुपये आरटीजीएस किए। इसके अलावा आठ दिसंबर को उमेश चंद्र प्रजापति के सामने चार लाख रुपये नकद दिए।पीड़ित के मुताबिक इस तरह जमीन के सौदे में 10 लाख 40 हजार रुपये दिए गए। शेष रकम लेकर रजिस्ट्री कराने के लिए कहने पर रामनयन ने एक सप्ताह का समय मांगा। बाद में जानकारी हुई कि उसने उक्त जमीन की रजिस्ट्री अपने बेटों के नाम कर दी है।आरोप है कि इस संबंध में पूछताछ करने रामनयन के घर पहुंचे तो उसके बेटे संजीव कुमार और सोमई प्रजापति तथा बहुओं ने गालियां देनी शुरू कर दीं। आरोपियों ने जमीन देने से इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी दी।पीड़ित ने पांच नवंबर 2026 को पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और जमीन दिलाने की मांग की। कोतवाल ने बताया कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। मामले की जांच व आवश्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है।