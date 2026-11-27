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मिलक ककरौआ गांव निवासी नवाब जान (52) ऑटो में सवार थे। देहपा पुलिस चौकी के नजदीक हसनपुर मार्ग पर यह टक्कर हुई। गंभीर रूप से घायल नवाब जान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दूसरी ओर, बाइक पर सवार यारपुर गांव के तीनों युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है।मृतक नवाब जान साप्ताहिक बाजार से बकरी खरीदने गए थे। बकरी नहीं मिलने पर वह ऑटो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवारों ने ऑटो में टक्कर मार दी। नखासा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।