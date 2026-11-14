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Sambhal News: रजपुरा थाना पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप

Sat, 14 Nov 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:52 AM IST
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Rajpura police station personnel accused of assault and vandalism
बहजोई। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर में 11 नवंबर को पुलिस पर एक घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगा है। गांव निवासी गुड्डो देवी ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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गुड्डो देवी ने बताया कि दोपहर करीब सवा दो बजे रजपुरा थाना प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के अनुसार, गांव में जमीन विवाद कोर्ट में विचाराधीन है।
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इसके बावजूद पुलिस गलत जानकारी पर आई और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। यह घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है और पुलिसकर्मी कैमरे उखाड़कर ले गए। यह भी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। गुन्नौर के सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। संवाद
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