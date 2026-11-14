Sambhal News: रजपुरा थाना पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप

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गुड्डो देवी ने बताया कि दोपहर करीब सवा दो बजे रजपुरा थाना प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के अनुसार, गांव में जमीन विवाद कोर्ट में विचाराधीन है।इसके बावजूद पुलिस गलत जानकारी पर आई और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। यह घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है और पुलिसकर्मी कैमरे उखाड़कर ले गए। यह भी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। गुन्नौर के सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। संवाद