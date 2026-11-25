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दरअसल, नगर पालिका ने परिसर में चिह्नित भूमि पर अर्बन फैसिलिटी सेंटर निर्माण के लिए खोदाई कराई और पिलर लगवा दिए थे। इस पर रामलीला और धार्मिक नगर नेजा कमेटी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति जताई है।मंगलवार को सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी और सुहेल इकबाल अन्य लोगों के साथ नगर पालिका मैदान पहुंचे। उन्होंने निर्माण स्थल का जायजा लेते हुए मैदान में निर्माण कराए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की। अधिकारियों ने निर्माण रुकवाने और मामले की जानकारी लेकर आगे विचार करने का आश्वासन दिया है।बताते चले अर्बन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण 1.88 करोड़ रुपये की लागत से पालिका कार्यालय के नजदीक में ही कराने की योजना शासन स्तर से स्वीकृत हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं के लिए नगर पालिका के चक्कर लगाने से बचाना है। ईओ आदित्य प्रकाश का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर फिर से वार्ता करेंगे। इसके बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। संवाद