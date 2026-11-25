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कुछ पल की खुशी के बाद परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि हर किसी की आंख नम हो गई।जन्म के दो दिन बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से आहत प्रवीन ने सोमवार शाम फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव खानूपुरा निवासी प्रवीन दिल्ली में रैपिडो राइडर था। प्रवीन की शादी तीन साल पहले बागड़पुर इम्मा निवासी ममता के साथ हुई थी। शादी के बाद संतान न होने पर दंपती ने काफी मन्नतें मांगीं। परिजनों के अनुसार, पांच माह पहले प्रवीन गर्भवती पत्नी को भी अपने साथ दिल्ली ले गया।एक माह पहले अनबन होने पर ममता नाराज होकर अपने मायके आ गई। दिवाली पर प्रवीन भी गांव आ गया था। चार दिन पहले मायके में रह रही ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। जानकारी होने पर प्रवीन और परिवार के अन्य सदस्य खुशी से चहक उठे लेकिन यह खुशी रविवार को उस समय दम तोड़ गई, जब नवजात की मौत की जानकारी मिली।बेटी की मौत के बाद प्रवीन गुमसुम हो गया और सोमवार की शाम कमरे में पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। संभल सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि ऐंचोड़ा थाना पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कराई जाएगी।