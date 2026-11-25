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मंगलवार सुबह से दोपहर 12 बजे तक रेलवे स्टेशन पर राजघाट गंगा स्नान जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण सीटों को लेकर मारामारी हुई। कई यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। वहीं, कुछ श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर कोच के पायदान पर बैठकर यात्रा करते नजर आए। सिसौना डांडा जाने के लिए भी श्रद्धालु सुबह ही रोडवेज बस स्टैंड पहुंच गए थे। रोडवेज बसों में भी काफी भीड़ देखी गई।प्रशासन की विशेष व्यवस्थारोडवेज बस स्टैंड इंचार्ज राजीव यादव ने बताया कि सिसौना डांडा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की ओर से तीन बसें चलाई गई हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। इससे उन्हें सफर में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने जानकारी दी कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजघाट स्टेशन पर दो अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव किया गया है।