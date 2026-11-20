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सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव पवांसा स्थित गायत्री माता मंदिर से मंगलवार को चोरों ने तांबे और पीतल के बर्तन चोरी कर लिए। बुधवार सुबह मंदिर की साफ-सफाई करने पहुंचे लोगों को चोरी का पता चला। गांव पवांसा के निवासी नमन राघव ने बताया कि सफाई के दौरान पीतल की बाल्टी समेत पूजा के अन्य बर्तन गायब मिले। इनमें तांबे का कलश, पीतल की चिरागी, लोटा और बाल्टी शामिल हैं। ग्रामीणों ने अभी तक पुलिस को मामले की जानकारी नहीं दी है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब एक माह पहले संतोषी माता मंदिर में भी दिनदहाड़े चोरी हुई थी। सीओ अजीत सिंह ने कहा कि उन्हें गायत्री माता मंदिर से चोरी की घटना की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। संवाद