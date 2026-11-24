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यह घटना थाना बहजोई और धनारी की सीमा के निकट रात करीब 11 बजे हुई। घायलों में धनारी के गांव खलीलपुर निवासी सुरेंद्र, अमरोहा निवासी राजवीर और धनारी पट्टी निवासी मोहन सिंह शामिल हैं।प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक ने बताया कि मोहन सिंह अपने रिश्तेदार राजवीर के साथ बिसौली की एक शुगर मिल से गन्ना बेचकर गांव लौट रहे थे। बहजोई के इस्लामनगर चौराहे पर सुरेंद्र भी उनके ट्रैक्टर पर चढ़ गया था। बबराला की ओर से आ रहे ट्रक से ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर हो गई।आसपास के लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रभारी इंस्पेक्टर के अनुसार, हादसे की तहरीर मिलने पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।