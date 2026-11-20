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जिले में करीब 1289 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं। इनमें लगभग डेढ़ लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन विद्यालयों में मंगलवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई थीं। विभाग का उद्देश्य इन परीक्षाओं के परिणाम से बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन करना है। साथ ही, कमजोर विषयों की पहचान कर उनमें सुधार लाना भी इसका लक्ष्य है। लेकिन विद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते विभाग की यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है।बृहस्पतिवार को परीक्षा के तीसरे दिन पहली पाली सुबह 9:15 से 11:30 बजे तक आयोजित हुई। इसमें कक्षा दो की हिंदी, कक्षा तीन की सामाजिक विषय और कक्षा चार से आठ तक की गणित की परीक्षा हुई। दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक हुई। इसमें कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों की कला/संगीत विषय की परीक्षा कराई गई।परीक्षा के दौरान कुछ विद्यालयों में बच्चे प्रश्नपत्र हल करने के बजाय इधर-उधर घूमते रहे। कई स्कूलों में बच्चे मैदान में क्यारियों की मेड़ पर बैठकर कला का प्रश्नपत्र हल करते दिखे। यह स्थिति विद्यालयों में व्यवस्थाओं की वास्तविक हकीकत को उजागर करती है। बच्चों की इस तरह की गतिविधियां परीक्षा की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।प्रभारी बीएसए मुंशी लाल पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उन स्कूलों में जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।