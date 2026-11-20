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दरोगा ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि आरोपी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में दावा किया गया कि संभल में पुलिस बुलडोजर लेकर एक धर्मस्थल तोड़ने आई थी। इसमें दिखाया गया कि दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा कागजात मांगने पर पुलिस अधिकारी पीछे हट गए। वीडियो में मुख्यमंत्री का फोटो भी लगा है। जबकि संभल में ऐसी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। इस बयानबाजी से समाज का सौहार्द बिगड़ा है और पुलिस विभाग के प्रति लोगों में रोष है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दरोगा की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की पड़ताल की जा रही है। संवाद