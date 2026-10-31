Sambhal News: हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये ठगने का आरोप

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शिकायतकर्ता राजेश कुमार राघव ने बताया कि वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात चंदौसी निवासी एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने उनके रिश्तेदार नितिन कुमार को हाईकोर्ट में चपरासी की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए चार लाख रुपये तय हुए थे।इसमें से दो लाख रुपये पहले और बाकी नौकरी लगने के बाद देने की बात थी। राजेश कुमार राघव के अनुसार, 20, 21 और 23 सितंबर 2024 को कुल दो लाख रुपये दिए गए। यह रकम अलग-अलग किस्तों में दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पास इस लेनदेन का साक्ष्य मौजूद है।पुलिस कर रही मामले की जांचआरोप है कि दो साल बीतने के बाद भी न तो नौकरी लगी और न ही रकम वापस की गई। राजेश कुमार राघव ने जब रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसने रकम लौटाने से साफ इन्कार कर दिया। पीड़ित के पास बातचीत और लेनदेन से संबंधित व्हाट्सएप संदेश भी हैं। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि पुराना मामला है और इसकी जांच की जा रही है।