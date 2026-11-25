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चंदौसी के छावड़ा गांव निवासी रविंद्र सिंह सेना में तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में है। इन दिनों वह अवकाश पर घर आए हुए थे। मंगलवार सुबह वह अपने पड़ोसी और दोस्त ओमेंद्र सिंह के साथ बाइक से शाहबाद के ढकुरिया घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे।सुबह करीब आठ बजे दोनों नगर के चंदौसी चौराहे पर पहुंचे। इसी दौरान रामपुर की ओर से आ रहे बजरफुट से लदे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ओमेंद्र के सिर में गहरी चोट आई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने ओमेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल रविंद्र सिंह का उपचार शुरू किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन रोते-बिलखते सीएचसी पहुंच गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ओमेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया है।दोस्त की अचानक मौत से रविंद्र के परिवार और गांव में भी शोक का माहौल है। ओमेंद्र सिंह की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अपने पीछे पत्नी गीता, बेटे सत्यम (10), मोनू (8) और बेटियां मानसी (13) व सौम्या (12) को छोड़ गए हैं। कुढ़फतेहगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना थाना पुलिस को नहीं मिली है।000गंगा स्नान की ख्वाहिश रह गई अधूरीसड़क हादसे में जान गंवाने वाले ओमेंद्र सिंह और उनके सैनिक दोस्त रविंद्र की गंगा स्नान करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। मंगलवार सुबह दोनों दोस्त जिस सफर पर गंगा स्नान के लिए निकले थे, वह एक परिवार के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गया।