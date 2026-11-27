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बृहस्पतिवार सुबह तनुज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तनुज कानपुर की नील वाली गली के निवासी थे। वह यहां महेश चंद्र के मकान में किराए पर रहते थे।मकान मालिक ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी की एक युवती ने यह मकान किराए पर दिलवाया था। युवती ने पुलिस को बताया कि उनकी तनुज से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बातचीत के बाद उन्होंने फोन नंबर साझा किए। इसके बाद फोन पर भी बात होने लगी।युवती के अनुसार, तनुज से उनके रिश्ते की बात भी चल रही थी। थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।................................सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, 17 लाख रुपये न मिलने का जिक्रमेरे किसी भी रिश्तेदारी का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरी तबीयत नहीं सही रहती है। मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। मैं पूरे होश में लिख रहा हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कानपुर में घर है, जो एक महिला ने हड़प लिया है। 17 लाख रुपये नहीं दे रही है। इसलिए मेरा मन इस दुनिया में नहीं लग रहा है। अगर हो सके तो उनसे पैसे लेकर किसी को दान कर देना। मेरे आधार कार्ड पर पता लिखा है।