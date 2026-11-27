Sambhal News: किराये के मकान में रह रहे कानपुर के व्यक्ति ने की आत्महत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 27 Nov 2026 01:21 AM IST
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चंदौसी। कानपुर निवासी तनुज खनूजा (40) ने बृहस्पतिवार सुबह जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वह बीते एक वर्ष से चंदौसी की विष्णु विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें एक महिला पर 17 लाख रुपये वापस न देने का आरोप लगाया गया है।
बृहस्पतिवार सुबह तनुज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तनुज कानपुर की नील वाली गली के निवासी थे। वह यहां महेश चंद्र के मकान में किराए पर रहते थे।
मकान मालिक ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी की एक युवती ने यह मकान किराए पर दिलवाया था। युवती ने पुलिस को बताया कि उनकी तनुज से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बातचीत के बाद उन्होंने फोन नंबर साझा किए। इसके बाद फोन पर भी बात होने लगी।
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युवती के अनुसार, तनुज से उनके रिश्ते की बात भी चल रही थी। थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, 17 लाख रुपये न मिलने का जिक्र
मेरे किसी भी रिश्तेदारी का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरी तबीयत नहीं सही रहती है। मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। मैं पूरे होश में लिख रहा हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कानपुर में घर है, जो एक महिला ने हड़प लिया है। 17 लाख रुपये नहीं दे रही है। इसलिए मेरा मन इस दुनिया में नहीं लग रहा है। अगर हो सके तो उनसे पैसे लेकर किसी को दान कर देना। मेरे आधार कार्ड पर पता लिखा है।
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बृहस्पतिवार सुबह तनुज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तनुज कानपुर की नील वाली गली के निवासी थे। वह यहां महेश चंद्र के मकान में किराए पर रहते थे।
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मकान मालिक ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी की एक युवती ने यह मकान किराए पर दिलवाया था। युवती ने पुलिस को बताया कि उनकी तनुज से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बातचीत के बाद उन्होंने फोन नंबर साझा किए। इसके बाद फोन पर भी बात होने लगी।
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युवती के अनुसार, तनुज से उनके रिश्ते की बात भी चल रही थी। थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, 17 लाख रुपये न मिलने का जिक्र
मेरे किसी भी रिश्तेदारी का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरी तबीयत नहीं सही रहती है। मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। मैं पूरे होश में लिख रहा हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कानपुर में घर है, जो एक महिला ने हड़प लिया है। 17 लाख रुपये नहीं दे रही है। इसलिए मेरा मन इस दुनिया में नहीं लग रहा है। अगर हो सके तो उनसे पैसे लेकर किसी को दान कर देना। मेरे आधार कार्ड पर पता लिखा है।