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पत्र में कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन काल से ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है। रमजान से पूर्व मस्जिद में साफ-सफाई, रंगाई, पुताई, मरम्मत और सजावट की परंपरा रही है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा चुका है।फरवरी 2027 में रमजान आ रहे हैं, जिसके लिए मस्जिद के कुछ हिस्सों में मरम्मत आवश्यक है। रंगाई, पुताई, प्रकाश व्यवस्था और सजावट का कार्य भी जरूरी है। इस कार्य में 15-20 दिन लगते हैं, जिसे दिसंबर से जनवरी तक पूरा किया जाना है। सदर ने अनुमति दिए जाने की मांग की है। संवाद