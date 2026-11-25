Sambhal News: जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए एएसआई को पत्र भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 25 Nov 2026 01:21 AM IST
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संभल। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र भेजा है। इसमें जामा मस्जिद में मरम्मत और रंगाई-पुताई कराने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन काल से ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है। रमजान से पूर्व मस्जिद में साफ-सफाई, रंगाई, पुताई, मरम्मत और सजावट की परंपरा रही है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा चुका है।
फरवरी 2027 में रमजान आ रहे हैं, जिसके लिए मस्जिद के कुछ हिस्सों में मरम्मत आवश्यक है। रंगाई, पुताई, प्रकाश व्यवस्था और सजावट का कार्य भी जरूरी है। इस कार्य में 15-20 दिन लगते हैं, जिसे दिसंबर से जनवरी तक पूरा किया जाना है। सदर ने अनुमति दिए जाने की मांग की है। संवाद
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पत्र में कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन काल से ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है। रमजान से पूर्व मस्जिद में साफ-सफाई, रंगाई, पुताई, मरम्मत और सजावट की परंपरा रही है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा चुका है।
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फरवरी 2027 में रमजान आ रहे हैं, जिसके लिए मस्जिद के कुछ हिस्सों में मरम्मत आवश्यक है। रंगाई, पुताई, प्रकाश व्यवस्था और सजावट का कार्य भी जरूरी है। इस कार्य में 15-20 दिन लगते हैं, जिसे दिसंबर से जनवरी तक पूरा किया जाना है। सदर ने अनुमति दिए जाने की मांग की है। संवाद
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