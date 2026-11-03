Saharanpur News: गहने की फोटो खीचें, बीआईएस एप पर डालें, जाने आभूषण में कितना सोना

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ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) के संयुक्त निदेशक हॉलमार्क सचिन चौधरी ने बताया कि बीआईएस ने सोने और चांदी की शुद्धता को लेकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीआईएस एप के जरिये सोने के असली और शुद्धता की जांच की जा सकती है। सोने के हर आभूषण पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर लिखा रहता है। इस नंबर के जरिये किसी भी गहने की जांच ऑनलाइन की जा सकती है। ग्राहक को सोना खरीदते समय आभूषण की फोटो एप पर अपलोड करनी है।इसके बाद आभूषण के बनाने से लेकर उसमें मौजूद सोने की हिस्सेदारी आदि की जानकारी दिखाई देती है। साथ ही हॉलमार्क का भी पता चलता है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए चांदी के गहनों में 80 फीसदी हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। सोने की शुद्धता कैरेट से पहचानी जाती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः 22, 18 और 14 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 22 कैरेट में करीब 92 प्रतिशत, 18 कैरेट में 78 प्रतिशत और 14 कैरेट में 63 प्रतिशत सोना होता है। बाकी हिस्से में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं।बोले सराफा कारोबारी- कोर्ट रोड स्थित शोरूम के मालिक अभय गौरव सिंघल ने बताया कि सोने के आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को सबसे पहले उसकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहक हॉलमार्क देखकर सोने की शुद्धता की पुष्टि करें। खरीदारी के दौरान कैरेट, वजन और कीमत की पूरी जानकारी लेना भी जरूरी है।- सोफिया बाजार स्थित शोरूम के मालिक आशीष गुप्ता ने बताया कि सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी कैरेट के आधार पर तय होती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए इसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। ग्राहक आभूषण खरीदते समय पक्का बिल जरूर लें।- सराफा बाजार स्थित शोरूम के मालिक राम राजीव सिंघल ने बताया कि सोने की शुद्धता को लेकर ग्राहकों को जागरूक रहना चाहिए। खरीदारी करते समय हॉलमार्क और एचयूआईडी नंबर की जांच जरूर करें। गहने का वजन, सोने का भाव और मेकिंग चार्ज की जानकारी पहले ही ले लें।- दिल्ली रोड स्थित शोरूम के मालिक अंकित जैन ने बताया कि सोने के भाव कैरेट के अनुसार ही तय होते हैं। 24 कैरेट सोने में करीब 99.9 प्रतिशत शुद्धता होती है। आभूषण बनाने के लिए 22, 18 और 14 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहक को गहना खरीदते समय उस पर लगे हॉलमार्क के साथ कैरेट की जानकारी भी देखनी चाहिए।