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शाखा सचिव उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2024 में सहारनपुर की वाशिंग लाइन बंद कर दी गई थी। इसके चलते करीब 150 रेल कर्मचारियों को सहारनपुर से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने सहारनपुर में वाशिंग लाइन को दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेलवे आवासों की हालत खराब होने के कारण कर्मचारियों को निजी मकानों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समस्या को उठाने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंबाला मंडल के संगठन मंत्री अजय बिड़ला ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और एनपीएस व यूपीएस समाप्त करने की मांग उठाई।उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन न्यूनतम वेतन के बराबर की जाए। 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाए और सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित किया जाए। उन्होंने एक जनवरी 2004 से कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही 10 प्रतिशत अंशदान राशि ब्याज सहित वापस करने, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग की। इस दौरान राजन वत्स, रवि बालियान, ओम प्रकाश, ओम कुमार, मनोज कुमार, उपेंद्र गुप्ता, संजय सिंह, भगवान गिरि, राजेश कुमार, बाबू राम, रविंद्र कुमार, ओम बिड़ला आदि मौजूद रहे।