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उत्तर प्रदेश खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से 20 से 29 नवंबर तक खादी महोत्सव और प्रदर्शनी लगाई गई। समापन समारोह में राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने विभिन्न शहरों और राज्यों से आए स्टालों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों की सराहना की। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी माधवी सिंह ने बताया कि सर्वाधिक बिक्री के लिए नकुड़ के मैसर्स संत विनोबा भावे सेवा संस्थान को प्रथम, सहारनपुर के भाटखेड़ी निवासी रीना सैनी को द्वितीय और मेरठ के मैसर्स रेंट्रोव नेचुरल्स को तृतीय पुरस्कार दिया गया। मंडल स्तरीय माटीकला पुरस्कार योजना के तहत सहारनपुर के जड़ौदा पांडा निवासी देवेंद्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 हजार रुपये, मुजफ्फरनगर के पलड़ा निवासी संजय को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 12 हजार रुपये और सहारनपुर के गंदेवड़ निवासी सुमित कुमार को तृतीय पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये दिए गए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत राणा, ब्लॉक प्रमुख विजयपाल सिंह, डॉ. किरण पाल, प्रमोद कौशिक, ओमपाल पांचाल, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

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सहारनपुर। कंपनी बाग में दस दिनों तक चले खादी महोत्सव में 85 स्टालों पर 97.56 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई। रविवार को राज्यमंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी ने सर्वाधिक बिक्री करने वाले तीन स्टाल संचालकों को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।