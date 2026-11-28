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जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन ने मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन के रास्तों और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। कहा कि तीन जनपदों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थानवार बैठने की व्यवस्था की जाए। 72 ब्लॉकों के अनुसार आवागमन के रास्ते और दिशासूचक लगाए। इससे छात्रों को अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी।बसों से विद्यार्थियों को सुरक्षित कार्यक्रम स्थल तक लाने और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। पर्याप्त एंबुलेंस और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। महिला और पुरुष मोबाइल टॉयलेट, पेयजल, जलपान और खानपान की व्यवस्था के लिए भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए फूड सेफ्टी के इंतजाम करने के निर्देश दिए।एसएसपी अभिनंदन ने कहा कि 50 हजार विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों की भी कार्यक्रम में सहभागिता संभावित है। ऐसे में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग स्थलों तथा आवागमन के रास्तों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बिना अधिकृत पास के किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन लवी त्रिपाठी ने ब्लॉकवार और गैलरीवार कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर आयुक्त सीपू गिरी, एसपी सिटी व्योम बिंदल, सीएमओ डॉ. शेर सिंह कक्कड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।