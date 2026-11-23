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- कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पूरे मामले को महज चूक मानने से इन्कार किया है। सोशल मीडिया पर उनका बयान प्रसारित हो रहा है। इसमें वह कह रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, बल्कि सरकार ओवैसी को बुलाकर गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। इससे साबित होता है कि भाजपा और सरकारी तंत्र ओवैसी की मदद कर रहा है।- वहीं, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उनका कहना है कि गार्ड ऑफ ऑनर ओवैसी के लिए ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक, अगर चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं होता तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। सभी जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। ओवैसी को पूरे सम्मान और दिल से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।सोशल मीडिया पर भी उठ रहे सवालइस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। यूजर्स सहारनपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर देने की घटना को लेकर तरह-तरह के तंज कस रहे हैं। कई पोस्ट में इसे पुलिस की बड़ी चूक बताया जा रहा है, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं।एसपी देहात कर रहे हैं मामले की जांचजैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर की वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई, तभी पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मामले की जांच एसपी देहात मयंक पाठक को दी है। एसपी देहात का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।