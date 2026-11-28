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गांव बरथाकायस्थ निवासी मोहसिन और डंडोलीखेड़ा निवासी शोएब राजस्थान के सवाई माधोपुर से अमरूद भरकर पिकअप से अंबाला फल मंडी जा रहे थे। रात करीब दो बजे करनाल जिले के असंद कस्बे के पास उनकी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलने पर करनाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। हादसे में मोहसिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोएब गंभीर रूप से घायल हो गया। करनाल पुलिस से सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मोहसिन परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसके दो बच्चे हैं। चार वर्षीय बेटी अनाया और दो वर्षीय सना हैं। पिता की मौत से दोनों मासूम बेटियों के सिर से साया उठ गया। देर शाम तक युवक का शव गांव नहीं पहुंचा था।

चिलकाना। हरियाणा के असंद कस्बे के पास सड़क हादसे में बरथा कायस्थ निवासी युवक मोहसिन (25) की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।