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मृतका के भाई नितिन निवासी गांव आलमपुर थाना मिर्जापुर ने बताया कि उसकी बहन की शादी तीन साल पहले हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मंगलवार सुबह उसकी ससुराल से फोन आया कि रूबी को बुखार से हालत बिगड़ने पर चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया जा रहा है। वह अपने भाई राहुल व दोस्त शुभम, विनय और रवि के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उन्हें रूबी की मौत की सूचना मिली। तब तक ससुराल पक्ष शव लेकर गांव के लिए निकल चुका था।शाम करीब छह बजे जब वह पथरवा पहुंचे तो शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। उसने रिश्तेदारों के नहीं पहुंचने का हवाला देकर अंतिम संस्कार सुबह करने की बात कही, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसी समय अंतिम संस्कार करने पर अड़े रहे। इस पर उसने 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही ससुराल पक्ष के लोग उन हमलावर हो गए। बाद में सीओ व कोतवाल फोर्स के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। नितिन ने बहन की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके सिर व पैर पर चोट के निशान होने की बात कही है।वर्जनअभी तक मायके वालों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लीवर व फेफड़ों का संक्रमण आया है।- शशि प्रकाश शर्मा, सीओ बेहट