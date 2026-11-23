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शिलान्यास के बाद विधायक किरत सिंह ने कहा कि गंगोह विधानसभा का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्रत्येक गांव के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी सहित बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।विधायक ने कहा कि जिस प्रकार विधानसभा के प्रत्येक गांव के विकास की जिम्मेदारी उनकी है, उसी प्रकार भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं और जनता की है। उन्होंने विकास और जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील की। इस दौरान पूर्व प्रधान नीरज चौधरी, जनेश्वर, सुरेंद्र, अबंलीश, धर्मसिंह, राजेश, मांगेराम, सोनी विकुल प्रधान, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।