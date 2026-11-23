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मॉडल टाउन मिशन कंपाउंड निवासी रमेश डावर ने तहरीर देकर बताया कि पिता मुंशीराम को वर्ष 1951 में जिला पंचायत की ओर से कस्बा नागल में 450 वर्ग मीटर का नजूल प्लॉट किराए पर आवंटित किया गया था। उनके पिता इस संपत्ति पर काबिज थे और नियमित रूप से किराया जमा करते थे। आठ दिसंबर 2024 को पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर उनका अधिकार हो गया।आरोप है कि अनीश डावर ने कथित रूप से फर्जी शपथपत्र और अनुबंध तैयार कराकर खुद का नाम जिला पंचायत के अभिलेखों में किराएदार के रूप में दर्ज करा लिया। तीन जुलाई 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में 22 जुलाई को मिले दस्तावेज से उन्हें कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। जांच अधिकारी उप निरीक्षक अखिलेश कुमार बंसल ने बताया कि अनीश डावर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है।