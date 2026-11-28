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- एसएसपी ने एसपी सिटी और सीओ देवबंद से कराई थी मामले की जांचफोटो समाचार -संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। हरियाणा के यमुनानगर में बिना वर्दी दबिश देने और व्यापारी को पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वहां के एक व्यापारी के साथ मारपीट की। व्यापारी की शिकायत पर एसएसपी ने दो सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई। जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। इस पर एसएसपी ने चिलकाना प्रभारी अक्षय शर्मा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।दरअसल, करीब 10 दिन पहले चिलकाना पुलिस हरियाणा सीमा में गश्त के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वहां खनन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को रौब दिखाते हुए पिटाई कर दी। मोबाइल फोन छीनने का भी प्रयास किया गया। पीड़ित व्यापारी एवं किसान अनिल कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से मामले की शिकायत की। एसएसपी ने एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ देवबंद अमित सिंह को जांच अधिकारी नामित किया। इसमें सामने आया कि चिलकाना पुलिस बिना उच्चाधिकारियों को जानकारी दिए हरियाणा की सीमा में पहुंची थी।वहां खनन कारोबारियों के बीच हुए विवाद और उसके बाद के घटनाक्रम की जानकारी भी अधिकारियों को नहीं दी गई। इसके अलावा खनन से जुड़े वाहनों के संबंध में भी कुछ तथ्य जांच के दौरान सामने आए, जिन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली में अनियमितता माना गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी ने चिलकाना प्रभारी निरीक्षक अक्षय शर्मा, कांस्टेबल अरविंद और विवेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, थाने की जिम्मेदारी प्रमोद कुमार को सौंप दी गई है।कुछ दिन पहले मिर्जापुर थाने में भी हुई थी कार्रवाईपुलिस द्वारा पिटाई करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव सफीपुर निवासी व्यक्ति की पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर दी थी। इस मामले की जांच सीओ बेहट शशिप्रकाश शर्मा ने की थी। जांच में दरोगा नरेश कुमार और कांस्टेबल धर्मेंद्र व अमित राठी दोषी पाए गए थे। इसके बाद एसएसपी अभिनंदन सिंह ने तीनों को निलंबित कर दिया था।वर्जनहरियाणा सीमा में जाने और मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच कराई गई। इसमें चिलकाना प्रभारी और दो कांस्टेबल की संलिप्तता मिली। तीनों को निलंबित कर दिया है। आगे भी जांच जारी रहेगी।- अभिनंदन सिंह, एसएसपी