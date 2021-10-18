Saharanpur News: दिल्ली में बीएस-4 वाहनों की नो एंट्री से कारोबार ठप, चार दिन में 25 लाख का नुकसान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

जिले में 300 से अधिक छोटे-बड़े ट्रक हैं। इन ट्रकों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में माल आता-जाता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते एक नवंबर से दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू हो गया है, जो 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। इसके चलते दिल्ली में बीएस-4 मानक के वाहन की नो एंट्री हो गई है। जिले से बीएस-4 मानक के वाहन नहीं जा रहे हैं। करीब 100 ट्रक भी बीएस-4 की श्रेणी में हैं, जिनमें से अधिकांश के पहिए नियमों की पाबंदी के चलते रुक गए हैं।कुछ ट्रांसपोर्टरों ने उत्तराखंड और हरियाणा के लिए चला दिया है, जबकि कई ट्रांसपोर्टरों ऐसे हैं, जिनके सामने पुराने ट्रक की जगह नए ट्रक की मजबूरी खड़ी हो गई। दिल्ली में बीएस-4 मानक के ट्रक बंद होने से प्रतिदिन करीब पांच से सात लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से चार दिन में करीब 25 से 30 लाख रुपये का नुकसान हो गया। इन ट्रकों पर काम करने वाले चालक और क्लीनर की भी परेशानी बढ़ गई है।यह बोले ट्रांसपोर्टरसहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पीपी सिंह का कहना है कि दिल्ली में बीएस-4 मानक के वाहनों पर प्रतिबंध लगने से कारोबार ठप हो गया है। ट्रकों के पहिए थम गए। सरकार को इसमें कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिले और सामान की आवाजाही हो सके।सहारनपुर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रित चावला ने कहा कि सरकार ने बिना सूचना और सुझाव लिए दिल्ली में बीएस-4 मानक के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना गलत है। हालात खराब होते जा रहे हैं। इस पर सरकार को पुन: विचार करना चाहिए।दिल्ली से आने वाला सामानसामान्य दिनों में दिल्ली से कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, प्लास्टिक दाना, चौकर, दाल, ड्राईफ्रूट्स, गर्म मसाला आदि आयात होते हैं। इस समय दिवाली का सीजन है। ऐसे में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जिसमें लड़ियां और अन्य चीजें हैं भी दिल्ली से आते हैं।जिले से दिल्ली जाने वाला सामानसहारनपुर से दिल्ली भेजे जाने वाले सामान में केमिकल, पेपर, हौजरी का सामान, लकड़ी का सामान आदि शामिल हैं। इनके अलावा सीजन के हिसाब से सब्जियां, आम, अमरूद और अन्य फल भी दिल्ली भेजे जाते हैं।