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विधानसभा 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने में भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा व अन्य पार्टियां सिर्फ हटाए गए नामों के आकलन तक सीमित नहीं है। जिन सीटों पर हार का अंतर कम रहा वहां पर नए मतदाताओं को जोड़ने में कौन सी पार्टी कितनी कामयाब होगी। जीत इस बात पर निर्भर हो सकती है। जिले की सात विधानसभा सीट बेहट, नकुड़, नगर, देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारान और गंगोह में तीन सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम रहा।देवबंद, नकुड़ और नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दस हजार से कम भी वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब में रहे थे। ऐसे में इन सीटों पर जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एसआईआर के बाद सबसे अधिक मतदाता नगर सीट पर ही घटे हैं। हालांकि सबसे अधिक मतदाता 4,203 भी नगर सीट पर ही बढ़े हैं, लेकिन यह एसआईआर से पहले के वोटरों की संख्या से अभी भी करीब 69 हजार कम हैं।इसी तरह देवबंद में भी करीब चार हजार मत बढ़े हैं और नकुड़ में भी 2,313 मतदाताओं की संख्या एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के बाद से बढ़ी है। तकरीबन यही स्थिति सपा की जीती हुई बेहट और देहात विधानसभा सीटों पर भी है। हालांकि यहां पर सपा की जीत का अंतर अधिक था। बेहट सीट पर एसआईआर के बाद 33,496 वोट काटे गए हैं। यहां पर सपा करीब 38 हजार वोटों से जीत हासिल करने में सफल रही।देहात में भी 39,134 वोट काटे गए। यहां पर सपा 30,760 वोटों के अंतर से जीती। स्थिति साफ है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में बना सियासी गणित 2027 के चुनाव में काम नहीं आएगा। हर राजनीतिक दलों के अपनी-अपनी बिसात नए तरीके से बिछानी पड़ेगी। अब विशेष अभियान के तहत 16 दिसंबर तक नए वोट बनवाए जाएंगे, साथ ही इन पर आपत्ति और दावे भी दर्ज होंगे।