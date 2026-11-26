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कस्बा बड़गांव निवासी पीड़ित हर्षित रोहिला ने थाने में दी तहरीर में बताया कि वह शाम के समय अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी गांव के ही मोन्टी, गौरव व सौरभ तथा गौरव का साला कपिल निवासी भूपखेड़ी थाना खतौली मुजफ्फरनगर ने आकर उसे बिना बात गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर चारों ने उसके साथ लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक हितेश कुमार का कहना है कि आस पास से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता परखी जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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बड़गांव। कस्बे में मंगलवार रात दुकान पर बैठे हर्षित रोहिला को चार युवकों ने बिना बात गाली-गलौज कर लाठी-डंडों से पीट कर घायल कर दिया। हमलावरों ने युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।