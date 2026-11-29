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सहारनपुर। लकड़ी के एक बेजान टुकड़े पर जब उनके हुनर की छेनी और हथौड़ी चलती है तो वह आकर्षक कलाकृतियों के साथ बेशकीमती हो जाती है। देखने वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, लेकिन इसे बनाने वाले हाथों की कहानी इतनी चमत्कारिक नहीं है। कई पीढ़ियों से अपने हुनर से लकड़ी को तराशने वाले कारीगरों के जीवन में अभी भी अंधेरा है। कम मजदूरी, अनिश्चित काम और बिचौलियों पर निर्भरता उनकी तरक्की की राह में बाधक बनी है। हालात ये हैं कि नई पीढ़ी अब इस हुनर को अपनाने से कतराने लगी है। सहारनपुर की वुड कार्विंग का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। शीशम, सागौन और आम की लकड़ी पर बारीक नक्काशी से तैयार उत्पादों ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इस काम से कई पीढ़ियों के परिवार जुड़े हैं। कारीगर सईद अहमद बताते हैं कि वह 50 साल से यह काम कर रहे हैं। पिता से सीखा हुनर अब उनका बेटा भी 15 साल की उम्र से अपना रहा है। उनके मुताबिक, शहर और कारोबार में बदलाव आया, लेकिन कारीगरों के हालात नहीं बदले।2019 में 56.52 प्रतिशत कारीगरों की सालाना आमदनी एक से डेढ़ लाख रुपये थी, जो 2026 में बढ़कर महज दो से ढाई लाख रुपये हुई है। कारीगर हनीफ कहते हैं कि इतनी आमदनी में बच्चों की पढ़ाई, किराया, इलाज और रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है।35 साल से कारोबार से जुड़े निर्यातक और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष असद खान बताते हैं कि कोरोना और अब ईरान-इस्राइल युद्ध से कारोबार प्रभावित हुआ है। अमेरिका का ऑर्डर होने के बावजूद कम मुनाफे से वह निराश हैं। वह अपने बच्चों को इस कारोबार में नहीं लाना चाहते। उनका बड़ा बेटा एनडीए की तैयारी कर रहा है।सरकार ने उद्योग को ओडीओपी योजना में शामिल किया है, लेकिन कारीगरों की स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। समाजसेवी एवं उद्यमी मयंक अग्रवाल कहते हैं कि कारीगर को उचित मेहनताना, नियमित काम और परिवार की सुरक्षा मिले, तभी इस कला का भविष्य सुरक्षित होगा।-कारोबार और निर्यात की स्थितिहैंडीक्राफ्ट उद्योग के सचिव आरिफ खान के मुताबिक, कोरोना से पहले 2020 में वुड कार्विंग का सालाना कारोबार 1100 से 1200 करोड़ रुपये था, जो अब रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राइल-हमास संघर्ष के कारण घटकर 350 से 450 करोड़ रुपये रह गया है। अमेरिकी टैरिफ भी चिंता का विषय है।वर्जनआईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सदाना के मुताबिक, बदलती वैश्विक परिस्थितियों से जिले का निर्यात प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा झटका वुड कार्विंग उद्योग को लगा है। अमेरिका जिले का सबसे बड़ा वैश्विक बाजार था, लेकिन टैरिफ वार और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से निर्यात घटा है।