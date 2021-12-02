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हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, न्याय-यात्रा 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे रामपुर पहुंचेगी। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह के अनुसार, इसके बाद दोपहर एक बजे मुरादाबाद में जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार किया जाएगा।समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा और संयोजक परवेज आलम ने रामपुर बार एसोसिएशन समेत संबंधित बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से अपने-अपने जनपदों में न्याय-यात्रा के माध्यम से जन-जागरण अभियान चलाने का अनुरोध किया है।उन्होंने बताया कि सात अक्तूबर को सहारनपुर बार एसोसिएशन के सभागार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों और तहसील बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों एवं महामंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर प्रस्ताव संख्या सात सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसी प्रस्ताव के तहत न्याय-यात्रा निकालकर जनता को आंदोलन से जोड़ने का निर्णय लिया गया।न्याय-यात्रा का समापन दो दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित है। समिति का प्रयास है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना की मांग को अधिवक्ताओं तक सीमित न रखकर आम जनता की आवाज बनाया जाए।