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आय और खर्च के बीच 29.33 प्रतिशत का अंतर मिलने के बाद बरेली सेक्टर की विजिलेंस टीम ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरोगा की मौजूदा तैनाती संभल जिले में बताई जा रही है।दरोगा राजीव कुमार त्रिपाठी के खिलाफ विजिलेंस ने लखनऊ में मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की एफआईआर के मुताबिक, शासन ने तीन नवंबर 2025 को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद विजिलेंस ने निर्धारित अवधि के दौरान उनकी आय, संपत्तियों के अर्जन और भरण-पोषण पर हुए खर्च का आकलन किया।जांच में सामने आया कि संबंधित अवधि में दरोगा ने अपनी सभी ज्ञात और वैध आय के स्रोतों से करीब 1,50,81,451 रुपये अर्जित किए। इसके मुकाबले संपत्तियों के अर्जन और भरण-पोषण पर उनका खर्च करीब 1,95,05,419 रुपये पाया गया। इस तरह आय और खर्च के बीच 44,23,968 रुपये का अंतर सामने आया, जो उनकी ज्ञात आय से करीब 29.33 प्रतिशत अधिक था।विजिलेंस के मुताबिक, अतिरिक्त खर्च और संपत्तियों के अर्जन के संबंध में दरोगा की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन के आदेश पर बरेली सेक्टर की विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया।बताया जाता है कि जांच के दौरान विजिलेंस ने आय और खर्च का ब्योरा जुटाने के लिए बैंक खातों, संपत्तियों के दस्तावेजों और अन्य वित्तीय स्रोतों की पड़ताल की थी। विवेचना इंस्पेक्टर कृपाल शंकर को सौंपी गई है। अब मामले में वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों से जुड़े तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।कोतवाली प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि राजीव कुमार त्रिपाठी उनसे पहले वर्ष 2023 में बिलासपुर कोतवाली में तैनात रहे थे। इसके बाद उनका तबादला जिला मुख्यालय हो गया था। अब उनके संभल जिले में तैनात होने की जानकारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर इस मामले से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। वहीं, सीओ पीपी सिंह ने भी मामले की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई।000राजीव कुमार त्रिपाठी वर्ष 2023 में बिलासपुर कोतवाली में तैनात रहे थे। इसके बाद उनका तबादला दूसरे जनपद में हो गया था। स्थानीय स्तर पर इस मामले से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। -अनुराग सिंह, एएसपी