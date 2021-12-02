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एक कर्मचारी को एक से अधिक कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि विभागीय विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।कृषि भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने सभी विभागों में समय से पदोन्नति नहीं किए जाने पर विभागाध्यक्षों की कार्यशैली की निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद नियमित भर्तियां नहीं की जा रही हैं।सरकार एक ओर कर्मचारियों से अतिरिक्त काम ले रही है, वहीं दूसरी ओर रिक्त पदों को भरने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसका खामियाजा विभागीय कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण कर्मचारी अपने परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों की कार्यदक्षता में गिरावट आना गंभीर चिंता का विषय है। इसका असर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। परिषद ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जरूरत बताई।इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में करीब दो दर्जन संगठनों के पदाधिकारियों ने सहभागिता की।इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुराद खान, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सक्सेना, बरकत अली, शत्रुघ्न सिन्हा, अमान अहमद, संयुक्त मंत्री अमित प्रकाश केवट, संगठन मंत्री सरदार फतेह सिंह, सरदार मंगल सिंह, रोहित राय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।