{"_id":"6293f108303ec1634f612b04","slug":"rampur-news-450-haj-pilgrims-will-go-from-rampur-haj-pilgrims-of-india-will-be-identified-by-suitcase","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: रामपुर से जाएंगे 450 हज यात्री, सूटकेस से होगी भारत के हज यात्रियों की पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 04:26 AM IST