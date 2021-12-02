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इससे पहले से यात्रियों के दबाव से जूझ रही ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की आशंका है। खासकर आला हजरत एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों को सीट के लिए मारामारी करनी पड़ सकती है।गंगा स्नान के पर्व पर श्रद्धालु हरिद्वार और गंगा किनारे स्थित विभिन्न स्नान घाटों का रुख करते हैं। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोग ट्रेन और बसों के जरिये यात्रा करते हैं। पर्व को देखते हुए रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन का संचालन नहीं किए जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रद्धालुओं को उपलब्ध नियमित ट्रेनों में ही सफर करना होगा।विशेष ट्रेन नहीं चलाए जाने का सीधा असर नियमित ट्रेनों पर पड़ने की संभावना है। सामान्य दिनों में भी इन ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बना रहता है। ऐसे में गंगा स्नान के दौरान अतिरिक्त यात्रियों के पहुंचने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह मिलना मुश्किल हो सकता है, जबकि आरक्षित कोचों में भी सीटों को लेकर दबाव बढ़ने की आशंका है।गंगा स्नान के दौरान आला हजरत एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों का दबाव अधिक रहने की संभावना है। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार एक्सप्रेस महत्वपूर्ण विकल्प रहेगी। वहीं, आला हजरत और इंटरसिटी से भी बड़ी संख्या में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक भीड़ देखने को मिल सकती है। खासकर पर्व से एक दिन पहले और स्नान के दिन यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है।000रोडवेज ने 10 बसें कीं रिजर्वरामपुर। गंगा स्नान को लेकर रोडवेज ने यात्रियों की आवाजाही के मद्देनजर व्यवस्थाएं की हैं। 10 बसों को अलग से रिजर्व किया गया है। इसके उलट रेलवे की ओर से अभी तक कोई नई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने नियमित ट्रेनों से ही यात्रा करने का विकल्प रहेगा। संवाद000गंगा स्नान के लिए अभी आधिकारिक तौर पर कोई आदेश नहीं आया है। अभी रामपुर से जाने के लिए नियमित ट्रेनें हैं। इनमें सफर कर यात्री पहुंचेंगे। यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। -मोहम्मद आजम, स्टेशन अधीक्षक, रामपुर