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बरेली के मीरगंज क्षेत्र के जोनेर गांव निवासी विनय शर्मा वर्ष 2019 में रामपुर के मिलक स्थित एक ढाबे पर काम करते थे। इसी दौरान मिलक क्षेत्र में पवन नाम के व्यक्ति का शव तालाब में मिला था। विनय के मुताबिक, 21 सितंबर 2019 को रामपुर एसओजी की टीम मीरगंज स्थित उनके घर पहुंची और पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गई। इसके तीन दिन बाद 24 सितंबर को धान के खेत में मुठभेड़ दिखाकर उनकी गिरफ्तारी दर्शाई गई और हत्या के मुकदमे में जेल भेज दिया गया। बाद में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। विनय ने मोबाइल पर बातचीत में बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वह और उनका बड़ा भाई सत्यदेव शर्मा मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते थे। हत्या का मुकदमा होने के कारण अधिवक्ताओं की फीस भी भारी थी। भाई ने किसी तरह पैसों का इंतजाम कर जमानत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक से राहत नहीं मिली। परिवार की थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी मुकदमे की पैरवी में खर्च हो गई। इसके बाद जमानत मिलने की उम्मीद लगभग टूट गई।विनय के मुताबिक जेल में रहने के दौरान जिंदगी के कई अहम मौके उनसे छूट गए। बहनों की शादी हुई, लेकिन वह भाई होने का फर्ज निभाने के लिए उनके पास नहीं पहुंच सके। चाचा का निधन हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। पत्नी दो बच्चों को लेकर मायके चली गई। मां और भाई परिवार की जिम्मेदारियां उठाते रहे, लेकिन वह सलाखों के पीछे ही रहे। करीब सात साल बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ने उन्हें उसके सांविधानिक अधिकार बताते हुए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई। उनका मुकदमा डिफेंस काउंसिल को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने विभिन्न मुकदमों में जमानत की पैरवी की। आखिरकार 19 जुलाई 2026 को उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। अब वह गांव लौटकर खेती कर रहे हैं।दो साल में 305 बंदियों की कराई जा चुकी जमानत- चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता समय-समय पर जेल में जाकर बंदियों से मिलते हैं। इस दौरान ऐसे विचाराधीन बंदियों की पहचान की जाती है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। पात्र बंदियों से उनके सांविधानिक अधिकार के तहत मुफ्त विधिक सहायता के लिए आवेदन कराया जाता है। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, जो जमानत याचिका, अपील, पैरोल और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी मदद करता है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में डिफेंस काउंसिल की पैरवी से 305 बंदियों को जमानत पर रिहा कराया जा चुका है।