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गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने श्री साईं हॉस्पिटल को सील कर दिया है।दढ़ियाल के मोहल्ला ऊपरवाला निवासी शाइस्ता को 22 नवंबर को प्रसव पीड़ा होने पर श्री साईं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन से प्रसव कराया। इस दौरान शाइस्ता ने मृत पुत्री को जन्म दिया। बच्ची की मौत से परिवार के लोग सदमे में थे।इसी बीच उपचार के दौरान कुछ घंटे बाद शाइस्ता की भी मौत हो गई। एक साथ मां और नवजात की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल बंद कर वहां से चले गए।मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। टांडा के चिकित्साधीक्षक डॉ. सतपाल सिंह ने बताया कि सीएमओ के आदेश पर श्री साईं हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है।000दढ़ियाल के श्री साईं हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अस्पताल को सील कर दिया गया है। -डॉ. दीपा सिंह, सीएमओ