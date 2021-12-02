Rampur News: आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 26 Nov 2026 12:02 AM IST
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रामपुर। गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीला तालाब में खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उसका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर, पुलिस ने एहतियातन युवक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक जब्त कर ली है। अब पुलिस बंदूक का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई भी करेगी। पुलिस युवक के आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की वजह जानने में जुटी है।
मोहल्ला पीला तालाब निवासी पतंग विक्रेता नईम के 20 वर्षीय बेटे फूल शाह ने मंगलवार रात करीब आठ बजे घर के कमरे में खुद को गोली मार ली थी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बाद में बेहतर उपचार के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान युवक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक जब्त कर ली है। साथ ही लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी और घटना के पीछे कोई पारिवारिक या अन्य वजह तो नहीं थी।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि युवक की ओर से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जानकारी जुटा रही है।
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मोहल्ला पीला तालाब निवासी पतंग विक्रेता नईम के 20 वर्षीय बेटे फूल शाह ने मंगलवार रात करीब आठ बजे घर के कमरे में खुद को गोली मार ली थी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बाद में बेहतर उपचार के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया।
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पुलिस ने जांच के दौरान युवक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक जब्त कर ली है। साथ ही लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी और घटना के पीछे कोई पारिवारिक या अन्य वजह तो नहीं थी।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि युवक की ओर से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जानकारी जुटा रही है।