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मोहल्ला पीला तालाब निवासी पतंग विक्रेता नईम के 20 वर्षीय बेटे फूल शाह ने मंगलवार रात करीब आठ बजे घर के कमरे में खुद को गोली मार ली थी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बाद में बेहतर उपचार के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया।पुलिस ने जांच के दौरान युवक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक जब्त कर ली है। साथ ही लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी और घटना के पीछे कोई पारिवारिक या अन्य वजह तो नहीं थी।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि युवक की ओर से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जानकारी जुटा रही है।