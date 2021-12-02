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मकान के दरवाजे पर ताला लटका है और बाहर पलायन की सूचना का पोस्टर चस्पा है। परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। उधर, पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है।क्षेत्र की एक महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं।पीड़िता के मुताबिक, उसने 28 अक्तूबर को एसपी से शिकायत की थी। आरोप है कि इसके बावजूद अब तक न तो उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। परिवार का आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई न होने से आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं।26 अक्तूबर को एक मोबाइल नंबर से फोन कर परिवार के सदस्यों को जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार इस कदर भयभीत हो गया कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। मकान के दरवाजे पर ताला और पलायन की सूचना का पोस्टर पूरे मामले की गंभीरता बयां कर रहा है।परिवार ने आशंका जताई है कि उसके किसी सदस्य के साथ अनहोनी होती है या वीडियो वायरल किया जाता है तो इसके लिए आरोपी और शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई न करने वाले जिम्मेदार होंगे।महिला की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -देवकीनंदन, सीओ, शाहबाद