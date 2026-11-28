Rampur News: करोड़ों की जमीन पर कब्जे के मामले में डीएम ने लिया संज्ञान
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 02:02 AM IST
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शाहबाद। कस्बे में करोड़ों रुपये की जमीन पर कथित कब्जे के मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम आदेश कुमार को निर्देश दिए हैं। इसके बाद एसडीएम ने जांच कमेटी गठित कर पड़ताल शुरू करा दी है। शुक्रवार को मामले की दूसरी शिकायतकर्ता जागेश्वरी शर्मा ने परिवार और बदायूं से आए कुछ लोगों के साथ एसडीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।
गौरतलब है कि जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। मामले में एक पक्ष की उर्मिला देवी की तहरीर पर पुलिस ने शावेज खां, अर्जुन कुमार और नसीम मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।
वहीं, दूसरे शिकायतकर्ता जागेश्वरी शर्मा ने जमीन के बैनामों पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि एक ही स्थान की जमीन के अलग-अलग गाटा नंबरों पर कई बैनामे किए गए हैं। उन्होंने इनकी जांच कराने की मांग की थी।
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अब डीएम के संज्ञान लेने के बाद राजस्व विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम की ओर से गठित कमेटी जमीन के स्वामित्व, बैनामों और कब्जे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच के बाद ही जमीन विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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वर्जन
गाटा संख्या 1850 के मामले की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम के निर्देश पर ही जांच कमेटी बनाकर वास्तविकता की पड़ताल कराई जा रही है। एक पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे पास आए थे। उन्हें भी जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। -आदेश कुमार, एसडीएम, शाहबाद
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गौरतलब है कि जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। मामले में एक पक्ष की उर्मिला देवी की तहरीर पर पुलिस ने शावेज खां, अर्जुन कुमार और नसीम मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।
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वहीं, दूसरे शिकायतकर्ता जागेश्वरी शर्मा ने जमीन के बैनामों पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि एक ही स्थान की जमीन के अलग-अलग गाटा नंबरों पर कई बैनामे किए गए हैं। उन्होंने इनकी जांच कराने की मांग की थी।
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अब डीएम के संज्ञान लेने के बाद राजस्व विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम की ओर से गठित कमेटी जमीन के स्वामित्व, बैनामों और कब्जे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच के बाद ही जमीन विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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गाटा संख्या 1850 के मामले की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम के निर्देश पर ही जांच कमेटी बनाकर वास्तविकता की पड़ताल कराई जा रही है। एक पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे पास आए थे। उन्हें भी जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। -आदेश कुमार, एसडीएम, शाहबाद