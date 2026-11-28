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गौरतलब है कि जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। मामले में एक पक्ष की उर्मिला देवी की तहरीर पर पुलिस ने शावेज खां, अर्जुन कुमार और नसीम मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।वहीं, दूसरे शिकायतकर्ता जागेश्वरी शर्मा ने जमीन के बैनामों पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि एक ही स्थान की जमीन के अलग-अलग गाटा नंबरों पर कई बैनामे किए गए हैं। उन्होंने इनकी जांच कराने की मांग की थी।अब डीएम के संज्ञान लेने के बाद राजस्व विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम की ओर से गठित कमेटी जमीन के स्वामित्व, बैनामों और कब्जे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच के बाद ही जमीन विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।000वर्जनगाटा संख्या 1850 के मामले की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम के निर्देश पर ही जांच कमेटी बनाकर वास्तविकता की पड़ताल कराई जा रही है। एक पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे पास आए थे। उन्हें भी जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। -आदेश कुमार, एसडीएम, शाहबाद