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बरातियों ने परोसे गए भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। होटल प्रबंधन ने बिल के पूरे भुगतान की मांग की, जिस पर लड़की पक्ष ने आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा कि होटल प्रबंधन पर बरातियों को कथित तौर पर रोकने का आरोप लगा। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद बरात को होटल से रवाना किया गया।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी और बाद में समझौता हो गया। होटल प्रबंधन का कहना है कि होटल तीन दिन के लिए बुक किया गया था। उनकी ओर से बेहतर सेवा दी गई थी, लेकिन बाराती भुगतान करने में दिक्कत कर रहे थे। इसी कारण पुलिस को बुलाया गया था। संवाद