विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार देर शाम ग्राम चौकीदार हनीफ ने पुलिस को सूचना दी थी कि शेखुपुरा गांव के पास स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। कुछ देर बाद मृतक की पहचान पटवाई कस्बा निवासी जाफर के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद शव को तालाब से बाहर निकलवाया गया।मृतक के भाई रियाजुल ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले जाफर का सड़क हादसा हुआ था। हादसे में उसके सिर में चोट आई थी। इसके बाद से ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। जाफर शेखुपुरा गांव में इंतजार खान के साथ साझेदारी में तालाब में मछली पालन का काम करता था।सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पुलिस ने पंचायतनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।