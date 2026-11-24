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गवाह को धमकाने का यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज कराया गया था। बेरियान मोहल्ला निवासी नन्हे ने आरोप लगाया था कि डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे और उन्हें धमकाया था। इस मामले में आजम खां समेत अन्य लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। विज्ञापन

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद मुकदमा सफाई साक्ष्य के चरण में पहुंच गया है। आजम खां को अपना पक्ष रखने के लिए बयान दर्ज कराने हैं। इसके लिए सोमवार को उन्हें कोर्ट पहुंचकर सफाई साक्ष्य के तहत अपना पक्ष रखना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बचाव पक्ष की ओर से सफाई देने के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय कर दी। विज्ञापन विज्ञापन

गवाह को धमकाने का यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज कराया गया था। बेरियान मोहल्ला निवासी नन्हे ने आरोप लगाया था कि डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे और उन्हें धमकाया था। इस मामले में आजम खां समेत अन्य लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद मुकदमा सफाई साक्ष्य के चरण में पहुंच गया है। आजम खां को अपना पक्ष रखने के लिए बयान दर्ज कराने हैं। इसके लिए सोमवार को उन्हें कोर्ट पहुंचकर सफाई साक्ष्य के तहत अपना पक्ष रखना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बचाव पक्ष की ओर से सफाई देने के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय कर दी।

रामपुर। गवाह को धमकाने के मामले में सपा नेता आजम खां कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए। उन्हें इस मामले में सफाई साक्ष्य के तहत अपने बयान दर्ज कराने हैं। बचाव पक्ष की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय कर दी। वहीं, क्वालिटी बार मामले में भी सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब सात दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है।