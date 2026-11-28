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महिला साक्षी ने बताया कि वह पति के साथ संयुक्त परिवार में रहती है, जहां देवर विशाल और देवरानी रजनी भी रहते हैं। आरोप है कि वे आए दिन विवाद करते हैं और विरोध करने पर मारपीट व गाली-गलौज करते हैं। एक जुलाई को मारपीट में उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद मुरादाबाद के निजी अस्पताल में ऑपरेशन करना पड़ा। महिला ने घर के आसपास संदिग्ध सामग्री डालने, तंत्र-मंत्र करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी विशाल और रजनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद